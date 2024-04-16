МИД Японии заявил о "незаконной оккупации" южной части Курил Россией

Правительство Японии утверждает, что южная часть Курильских островов является "исконной японской территорией", которая в настоящее время якобы находится "под незаконной оккупацией России". Такая формулировка содержится в опубликованном ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга".

"Наибольшую озабоченность в японо-российских отношениях вызывает вопрос северных территорий (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС). Северные территории - это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией", - утверждается в документе.

Вместе с тем МИД Японии отметил, что Токио по-прежнему привержен "решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора" с Москвой. Также ведомство в своем документе подчеркивает, что Япония считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в особенности посещений могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море

Власти Японии практически не употребляли термин "незаконная оккупация" в отношении Курил во время нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Такой фразы не было и в официальных документах.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.