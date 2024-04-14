Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но будут без колебаний защищать свои войска на Ближнем Востоке и оказывать поддержку Израилю. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы не ищем конфликта с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защищать наши войска и оказывать поддержку обороне Израиля", - говорится в заявлении Остина, распространенном пресс-службой Пентагона.

Глава военного ведомства добавил, что Вашингтон осуждает "безрассудные и беспрецедентные атаки" Ирана на Израиль, а также призывает Тегеран и его сторонников в регионе воздержаться от будущих ударов и стремиться к деэскалации ситуации.

Американские военные на Ближнем Востоке перехватили десятки ракет и беспилотников, запущенных в сторону Израиля с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена, сообщил также Остин.

"По указанию президента [США Джо] Байдена силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки направленных в сторону Израиля ракет и БПЛА, которые были запущены из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена", - говорится в заявлении Остина, распространенном пресс-службой Пентагона.

"Наши силы по-прежнему готовы защищать американских солдат и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - добавил глава военного ведомства. Министр подчеркнул, что продолжит внимательно следить за ситуацией и проводить консультации с союзниками и партнерами.