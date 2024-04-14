CNN: США перехватили более 70 дронов и три ракеты при атаке на Израиль

США перехватили более 70 ракет и по меньшей мере три баллистические ракеты во время атаки Ирана на Израиль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря», — уточнил один из них.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США помогли Израилю сбить почти все дроны и ракеты.

При этом он подчеркнул, что Штаты не будут участвовать в операциях против Ирана.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не ищут конфликта с Ираном.