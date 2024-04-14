Байден анонсировал совместный ответ G7 на «наглую атаку Ирана»

Президент США Джо Байден пригрозил Ирану ответом от коллег из G7 на «наглую атаку».

«Завтра я созову своих коллег-лидеров по G7, чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглую атаку Ирана», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее NBC со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в США обеспокоены тем, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана, не учитывая возможных последствий.

Постпредство Ирана при ООН уведомило, что атаку на Израиль можно считать завершённой.