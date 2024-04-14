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Байден анонсировал совместный ответ G7 на «наглую атаку Ирана»

Президент США Джо Байден пригрозил Ирану ответом от коллег из G7 на «наглую атаку».

Байден анонсировал совместный ответ G7 на «наглую атаку Ирана»
© globallookpress.com
«Завтра я созову своих коллег-лидеров по G7, чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглую атаку Ирана», — говорится в заявлении американского лидера.

Ранее NBC со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в США обеспокоены тем, что Израиль ответит на атаку со стороны Ирана, не учитывая возможных последствий.

Постпредство Ирана при ООН уведомило, что атаку на Израиль можно считать завершённой.

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