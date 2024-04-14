В китайских соцсетях доминирует поддержка Ирана

Мнения в поддержку Ирана доминируют в китайских социальных сетях. Особенно это заметно на молодежных форумах.

"Сказали ударим - так бейте сильно, без колебаний!", "Поддерживаю Иран!" "Иран, поддай!" "Долой империализм!" "Нужно рубить сплеча!" "Кровь за кровь!" "Не бойтесь старины Америки!" - такие посты преобладают в комментариях на сайте пекинской молодежной организации "Бэйцзин циннянь бао".

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону Израиля, она находится в состоянии повышенной готовности и отслеживает все цели. Позднее израильская армия заявила, что зафиксировала и запуск ракет со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.