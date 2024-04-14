В США оценили масштаб удара иранских дронов по Израилю

В США оценили последствия налета иранских дронов по Израилю. Об этом пишет The New York Times.

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Два высокопоставленных американских чиновника рассказали изданию, что нанесенных ущерб можно оценивать как «относительно незначительный», учитывая масштаб атаки.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что атака Ирана привела к незначительному ущербу для Израиля. По его словам, большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow.

В ночь на 14 апреля Иран совершил воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и дронов по целям на израильской территории. Тегеран объяснил атаку самообороной.