Иран заявил об отсутствии стремления к конфликту на Ближнем Востоке

Власти Ирана не хотят конфликта или эскалации на Ближнем Востоке, сообщает RT с ссылкой на заявление постоянного представительства Ирана при ООН.

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В заявлении говорится о приверженности Ирана целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, а также повторение позиции страны по поводу нежелания эскалации или конфликта в регионе.

Вечером 13 марта Иран объявил об атаке КСИР на Израиль, совершенной десятками беспилотников. Удар был совершен в ответ на израильскую атаку на посольство Ирана в Дамаске. После нападения Постоянный представитель Израиля запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН, его назначили на воскресенье.