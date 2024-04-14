Постпредство Ирана при ООН: ответ Израилю можно считать завершенным

В постоянном представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций заявили, что атаку Тегерана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) постпредства. В заявлении подчеркивается, что дело "можно считать завершенным".

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До этого страна-председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) Мальта заявила, что в воскресенье, 14 апреля, состоится заседание СБ ООН в связи с атакой Ирана на Израиль планируется провести 14 апреля. Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию событий.