Постпредство Ирана: СБ ООН не справился со своими обязательствами

Совбез ООН не справился со своими обязательствами по поддержанию мира, заявили в постпредстве Ирана при всемирной организации.

«К сожалению, Совбез ООН не справился со своими обязанностями по поддержанию мира и безопасности, позволив израильскому режиму переступать красные линии... Такие нарушения усугубили напряжённость в регионе», — говорится в заявлении.

В иранском МИД ранее отметили, что удары по Израилю наносились в целях самообороны, сославшись на статью Устава ООН.

Заседание Совбеза ООН по атаке Ирана на Израиль запланировали на 14 апреля.