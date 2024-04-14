Стало известно, сколько ракет запустил Иран в сторону Израиля

Источник телеканала АВС News сообщил, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.

© Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная служба экстренной помощи Израиля «Маген Давид Адом» проинформировала, что ей поступали сообщения о «симптомах стресса» и легких травмах, полученных, когда люди бежали прятаться в охраняемые зоны. Однако в бедуинском сектора в районе города Арад была серьезно ранена осколками перехваченного дрона 10-летняя девочка. Она находится в тяжелом состоянии.

Иран нарушил Устав ООН и представляет угрозу миру и безопасности, написал в соцсети Twitter (X) постпред Израиля Гилад Эрдан.

Иран нарушил устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где ваши голоса? Где ваше осуждение? Проснитесь! — потребовал дипломат.

Атака на Израиль дает Иерусалиму право начать собственное мощное нападение на Иран, заявил министр культуры Мики Зохар. По его словам, «Иран снял перчатки», поэтому израильтянам нельзя церемониться с «головой змеи, намеренной их укусить».

Министерство иностранных дел Египта выступило с заявлением, в котором выразило свою «глубокую обеспокоенность» по поводу нападения Ирана на Израиль. Оно призвало стороны проявить «крайнюю сдержанность», избегая при этом явного осуждения Тегерана.

На фоне происходящих на Ближнем Востоке событий Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Ирака, Иордании и Израиля, а также совершать полеты в эти страны. Ведомство не сообщило, когда будут сняты ограничения.