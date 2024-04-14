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Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гиланд Эрдан направил стране-председателю Совета Безопасности ООН Мальте письмо, в котором запросил провести срочное заседание СБ после атаки Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН
© Reuters

В письме он подчеркнул, что серьезность и масштабы иранских атак являются беспрецедентными, они нарушают суверенитет Израиля, международного права и резолюции СБ ООН. Эрдан подтвердил просьбу Иерусалима немедленно созвать заседание Совбеза, чтобы осудить Иран за серьезные нарушения и принять меры по объявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал к немедленному прекращению боевых действий Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля. СМИ также утверждают о пуске ракет. ЦАХАЛ сообщил, что израильская армия контролирует все цели, системы ПВО приведены в повышенную боевую готовность. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию событий.

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