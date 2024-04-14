Глава Кипра созовет заседание СНБ страны из-за ситуации в регионе

Президент Кипра Никос Христодулидис созовет в воскресенье утром экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи с последними событиями в регионе после атак Ирана на Израиль. Об этом сообщила газета Cyprus Mail со ссылкой на источники в правительстве.

Это же издание сообщило, что британские ВВС используют свою военную базу Акротири на Кипре для оказания помощи Израилю в защите от нападений со стороны исламской республики.

Вокруг израильских учреждений на Кипре усилены меры безопасности. Несколько самолетов, которые должны выполнить рейсы в Тель-Авив, остаются в аэропорту Ларнаки.

Как отметила ранее газета "Филелефтерос", Израиль, Кипр и США провели на этой неделе совместные учения, моделирующие военно-воздушную операцию против Ирана на случай его нападения на еврейское государство. При этом издание сослалось на израильские источники.

В субботу вечером пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил беспилотники со своей территории в сторону еврейского государства. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) подтвердил массированную атаку на Израиль с помощью БПЛА и ракет.