В Раде ответили на идею повысить выплаты бойцам ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала повышение выплат бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших, назвав заявленные суммы «чрезмерными». Об этом она написала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Oleksandr Ratushniak / Reuters

«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен — это о включении "печатного станка". 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», — написала она.

Как считает Безуглая, таким образом дыра в госбюжете будет продолжать расти.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевые выплаты военным для мотивации. Главком хочет повысить надбавку со ста тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) до 200 тысяч (5,2 тысячи долларов).