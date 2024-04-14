Атака Ирана на Израиль: как отвечает Тель-Авив

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что запущенные Ираном дроны могут достичь территории еврейского государства через несколько часов. Какие еще страны атакуют Тель-Авив, как отвечает Израиль?

Откуда еще были запущены БПЛА

Радио Kan со ссылкой на источники сообщает, что беспилотники в сторону Израиля были запущены не только с территории Ирана. Стало известно, что в атаке участвуют и другие страны. В частности, Йемен. Арабские СМИ утверждают, что из Тегерана была запущена вторая и третья волны дронов по целям на территории Израиля. Источники указывают, что были замечены беспилотники, пролетевшие со стороны Ирана над иракской провинцией Сулеймани.

По словам Хагари, дроны могут достичь еврейского государства через несколько часов. При этом, как пишет Politico со ссылкой на израильских и американских чиновников, Иран кроме БПЛА мог выпустить по Израилю ракеты.

Эту информацию также подтвердил Telegram-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Элитное формирование сообщило, что иранские хакеры начали атаку на израильские системы противоракетной обороны.

По некоторым данным, иранские беспилотники уже приблизились к Сирии и Иордании. Воздушное пространство Израиля будет закрыто с 00:30 до 07:00 из-за иранской атаки, сообщила радиостанция Kan.

Как реагирует Тель-Авив

Пресс-служба Сил обороны Израиля сообщила, что истребители страны нанесли серию ударов по некоторым военным целям шиитского движения «Хезболла» в четырех районах на юге Ливана.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли серию ударов по ряду целей, принадлежащих террористической организации „Хезболла“, в четырех различных районах Южного Ливана. Были нанесены удары по военным объектам „Хезболла“ в районах Хулы и Бейт-Лифа, а также по двум командным центрам в районах Одайсе и Тайбе», — говорится в заявлении.

Вечером 13 апреля официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля приведена в боевую готовность, десятки самолетов находятся в небе, ведется тесная координация с США. Он отметил, что «на этой неделе в ЦАХАЛ была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана».

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов. Мы проводим оценку ситуации с нашими стратегическими партнерами, прежде всего с США, и поддерживаем с ними тесную координацию», — сказал Хагари.

Армейский представитель отметил, что «с самого начала войны Израиль имеет дело со множеством угроз, исходящих в регионе от иранских сателлитов, включая ракеты и беспилотники».

«Мы умеем соответствующим образом активировать наши системы защиты и нападения и оптимизировали их так, чтобы они стали еще лучше», — продолжил он. «Армия обороны Израиля полностью подготовлена на всех фронтах как к обороне, так и к нападению», — резюмировал Хагари.

Ранее на фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана Армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в образовательных учреждениях и ограничении до одной тысячи человек количества участников собраний.

Какая реакция на эскалацию в мире

В Египте выразили обеспокоенность эскалацией между Ираном и Израилем. В МИД страны призвали страны к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе.

«Арабская Республика Египет выражает глубокую обеспокоенность в связи с заявлением о пуске иранских беспилотников-камикадзе против Израиля и признаками опасной эскалации между двумя странами», — сообщил МИД Египта.

Турецкая левая партия «Vatan» (Родина») заявила, что находится «рядом с Ираном» в борьбе против «американского империализма» и «израильского сионизма».

«Родина» является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих — крестьян, созданной в 1919 году.

«Одним из успехов США является их способность одновременно настроить часть светской, консервативной и националистической интеллигенции против Ирана. Телеканалы полны комментаторов, которым промывают мозги абсурдными теориями заговора. Мы выступаем вместе с Ираном против американского империализма и израильского сионизма!», — написал заместитель председателя партии Утку Рейхан в соцсети Twitter (X).

Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что команда американского президента Джо Байдена поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками.