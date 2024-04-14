Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание военного кабмина в Тель-Авиве, сообщает 14 апреля ТАСС.

В канцелярии израильского премьер-министра сообщили, что заседание проходит в комплексе Министерства обороны еврейского государства.

В субботу, 13 апреля, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Иран запустил беспилотники в сторону еврейского государства. В ЦАХАЛ добавили, что израильская армия находится в повышенной боевой готовности и непрерывно мониторит ситуацию.

Накануне директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семен Багдасаров прокомментировал «Парламентской газете» информацию СМИ о том, что Иран закрыл свое воздушное пространство из-за начала масштабных военных учений. Как отметил эксперт, «точно можно сказать только, что планируется ответ на ракетный удар по дипломатическому представительству в Дамаске и, скорее всего, Иран ожидает воздушный удар от Израиля или даже американцев».