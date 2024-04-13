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Иран опроверг информацию о закрытии воздушного пространства над Тегераном

Иран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о закрытии воздушного пространства над столицей страны Тегераном, пишет РИА Новости.

Иран опроверг информацию о закрытии воздушного пространства над Тегераном
© РИА Новости
«В настоящее время небо над аэропортом Тегерана спокойное, рейсы выполняются под руководством и радиолокационным контролем диспетчеров Мехрабада», — рассказал руководитель аэропорта Мехрабад Эбрахим Моради.

Ранее соответствующую информацию опубликовал телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». Утверждалось, что воздушное пространство было закрыто «до особого уведомления властей».

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