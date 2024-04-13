В США назвали новый срок атаки Ирана на Израиль

Анонимный американский чиновник сообщил арабскому телеканалу Al Jazeera, что Иран, скорее всего, нападет на Израиль в первые часы 14 апреля. Он признался, что в Вашингтоне этим глубоко обеспокоены. Источник телеканала допустил, что для нападения будут использованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Но США будут защищать Израиль и противостоять возможной атаке.

© Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Наши дополнительные военные возможности позволяют противостоять любому нападению со стороны Ирана и его прокси, — резюмировал он.

На фоне ожидаемой атаки со стороны Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об отмене занятий в образовательных учреждениях и ограничении до одной тысячи человек количества участников собраний. Как сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари, начиная с утра 14 апреля и «в ближайшие дни учебные заведения работать не будут, запланированные образовательные экскурсии не состоятся».

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден вернется из штата Делавэр, где проводит выходные, 13-го, а не 14 апреля, как намеревался. Национальный лидер проведет консультации с командой по национальной безопасности по поводу событий на Ближнем Востоке. О чем именно президент будет говорить, информации нет.

Российская сторона решительно осуждает удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, указывал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе беседы Лавров подчеркнул неприемлемость посягательств на объекты, неприкосновенность которых гарантируется Венскими конвенциями.