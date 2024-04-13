В Пентагоне прокомментировали атаку Ирана на Израиль

США осведомлены о сообщениях по поводу того, что Иран запустил беспилотники в сторону Израиля, в настоящее время нечем поделиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

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По его словам, в Вашингтоне в курсе о существующей ситуации на Ближнем Востоке, но в текущий момент ничего не могут сказать на этот счет.

До этого стало известно, что Иран запустил десятки дронов в сторону Израиля.

Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников

До этого сообщалось, что Иран может атаковать крупнейшую базу Израиля в Красном море.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

До этого в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана и запретили работу всех учебных заведений.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.