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Фицо: Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией

Словакия надеется на стандартизацию отношений с Российской Федерацией после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

Фицо: Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией
© globallookpress.com
"Как только война завершится, а она завершится, у нас возникнет огромная заинтересованность стандартизировать отношения с Россией", – сказал глава словацкого кабмина, отметив, что словаки с огромным уважением относятся к усилиям СССР в достижении победы над фашизмом и освобождении Чехословакии.

Фицо подчеркнул, что он хочет проводить политику дружеских отношений со всеми, кто в этом заинтересован. При этом политик выразил сожаление, что РФ отказалась принять участие в запланированных на лето международных переговорах об урегулировании украинского конфликта. 11 апреля премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет запрещать транзит сельскохозяйственной продукции с Украины, но запрет на ввоз в республику определенных товаров сохранится.

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