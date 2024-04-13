Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высмеял министра обороны США Ллойда Остина после слов о способности Украины победить в конфликте и сохранить суверенитет. Соответствующее заявление он сделал в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

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По его мнению, глава Пентагона говорит о победе Украины, не понимая, что это значит.

«О, мы хотим, чтобы Украина была суверенной, не считая того, что она уже полностью зависима от нас во всем, что нужно для существования государства», — заявил экс-офицер ЦРУ.

Он также сравнил Киев с наркоманом, а Запад — с наркоторговцами.

Глава Пентагона заявил, что не позволит Украине пасть

Ранее Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине, поскольку это вопрос чести и собственной безопасности США.