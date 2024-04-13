В Израиле высказались о «планируемом нападении» Ирана

Израиль внимательно следит за «планируемым нападением» Ирана и его сателлитов, заявил министр обороны Йоав Галант. Его слова приводит ТАСС.

Он пообещал, что в случае атаки будут приняты все необходимые меры для защиты населения.

«В последние дни мы усилили наши оборонительную и наступательную структуры», — сообщил глава Минобороны.

Он рассказал, что государство нарастило новые возможности на земле и в воздухе. Галант также призвал израильтян следовать указаниям, которые опубликовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее США предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. На фоне возможного нападения израильские власти решили отменить все занятия в учебных заведениях страны.