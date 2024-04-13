В Киргизии оценили комментарий Захаровой о жене сотрудника посольства

Министерство иностранных дел (МИД) Киргизии положительно оценил комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о жалобе жены сотрудника киргизского посольства. Об этом сообщается на сайте киргизского ведомства.

Уточняется, что в ведомстве «с удовлетворением восприняли» слова российского дипломата о незыблемости дипломатического статуса и о приверженности России Венской конвенции о дипломатических сношениях. Также МИД Киргизии выразил надежду, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных посольством.

В МИД отреагировали на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии

Ранее официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк сообщила, что 8 апреля полицейские проводили профилактический обход жилого сектора Москвы. Одна из жительниц дома на Нижегородской улице отказалась предъявлять документы и сообщила силовикам, что является супругой сотрудника посольства Киргизии.

По факту произошедшего МВД начало проверку в отношении сотрудников полиции Москвы. В свою очередь, Мария Захарова подчеркнула, что Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов.