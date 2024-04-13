В Венгрии заявили, что не поддержат вступление Косова в Совет Европы

Венгрия не поддержит вступление Косова в Совет Европы, поскольку считает, что такой шаг не будет способствовать нормализации его отношений с Сербией. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"Венгрия заинтересована в успехе диалога между Белградом и Приштиной, но мы считаем, что продолжающееся стремление Косова присоединиться к международным организациям не способствует этому процессу. Поэтому я подтвердил своему коллеге, что Венгрия не поддержит заявку Косова на членство в международных организациях до тех пор, пока не будут урегулированы отношения между Белградом и Приштиной", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр сообщил, что "Венгрия будет голосовать против в Комитете министров Совета Европы по вопросу членства Косова в нем".

"И мы не поддержим в ООН никакие предложения, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между странами Западных Балкан", - добавил Сийярто.

Он также отметил, что Венгрия заинтересована в мире и стабильности в районе Западных Балкан и "в этом отношении рассматривает Сербию как ключевую страну в регионе".

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Сербии в Европейский союз", - заверил глава МИД.

27 марта в Париже состоялось заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором была рассмотрена заявка Косова на вступление в организацию. Комитет рекомендовал принять его в Совет Европы. Комментируя это решение, Дачич заявил, что оно является постыдным, скандальным и нарушает все принципы, на которых основан Совет Европы. Сербия не признает Косово и выступает против его приема в международные организации, включая ООН.