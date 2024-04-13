США планировали навредить президенту России Владимиру Путину, однако им не удалось добиться желаемого. Об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Вашингтон пытался выставить Россию плохой, а также убедить Европу в том, что она получит «яркую и готовую к использованию» Украину, рассматриваемую в качестве источника активов и ресурсов.

«По всем пунктам они ошиблись», — отметил Шаффер.

Экс-разведчик также обратил внимание, что военное производство России превосходит по объемам западное.