$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

В США рассказали об ошибке властей в отношении Путина

США планировали навредить президенту России Владимиру Путину, однако им не удалось добиться желаемого. Об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В США рассказали об ошибке властей в отношении Путина
© РИА Новости

По его словам, Вашингтон пытался выставить Россию плохой, а также убедить Европу в том, что она получит «яркую и готовую к использованию» Украину, рассматриваемую в качестве источника активов и ресурсов.

«По всем пунктам они ошиблись», — отметил Шаффер.

Экс-разведчик также обратил внимание, что военное производство России превосходит по объемам западное.

«Русские эффективно демилитаризируют НАТО, а не Украину», — заключил он.
В мире
Владимир Путин
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости