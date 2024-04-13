ХАМАС передало посредникам ответ на предложение по урегулированию в Газе

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам на переговорах с израильской стороной свой ответ на предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа, в котором подтвердило свои требования. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикального движения.

"ХАМАС недавно передало египетским и катарским посредникам ответ на предложение, полученное в минувший понедельник", - отмечается в заявлении.

Указывается, что движение "подтверждает приверженность требованиям палестинского народа: постоянное прекращение огня, вывод израильской армии из Газы, возвращение перемещенных лиц в районы своего постоянного проживания".

Движение также подчеркнуло, что "готово заключить серьезную и реальную сделку по обмену" заложников, находящихся в руках у радикалов в секторе Газа, на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Израиль штурмует сектор Газа с пяти направлений

11 апреля радиостанция Kan сообщила, что ответ ХАМАС на предложение посредников ожидается в течение 24 часов. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 10 апреля заявил, что руководство ХАМАС еще не дало окончательного ответа на предложение.

Официальный представитель кабмина Израиля Давид Менсер сказал в ходе брифинга для иностранной прессы в четверг, что пока движение ХАМАС "продолжает отворачиваться" от представленного ему посредниками "очень разумного предложения" по сделке.

7 апреля в Каире начался очередной раунд переговоров об установлении перемирия в Газе и освобождении удерживаемых радикалами заложников. Египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" ранее сообщил, что в ходе консультаций достигнут прогресс. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники заявил, что посредниками было представлено новое предложение, которое должно быть реализовано в три этапа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.