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Пентагон пообещал полную поддержку Израилю в случае атаки Ирана

Израильская сторона может рассчитывать на поддержку американской стороны в случае атаки Ирана, сказал глава Пентагона Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Пентагон пообещал полную поддержку Израилю в случае атаки Ирана
© РИА Новости

Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься «от любых атак Ирана и его прокси в регионе», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

До этого американская пресса сообщала, что Тегеран якобы может ответить Израилю на удар по консульскому отделу своего посольства в Дамаске.

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