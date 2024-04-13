Пентагон пообещал полную поддержку Израилю в случае атаки Ирана

Израильская сторона может рассчитывать на поддержку американской стороны в случае атаки Ирана, сказал глава Пентагона Ллойд Остин в телефонной беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Израиль может рассчитывать на полную поддержку США, чтобы защититься «от любых атак Ирана и его прокси в регионе», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

До этого американская пресса сообщала, что Тегеран якобы может ответить Израилю на удар по консульскому отделу своего посольства в Дамаске.