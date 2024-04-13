Стали известны сроки начала рассмотрения проекта помощи Украине

Палата представителей Конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партиях.

По данным издания, спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон готов вынести этот вопрос на рассмотрение законодателей. Источники The Hill отмечают, что инициатива о выделении финансирования в помощь иностранным союзникам, в том числе Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, может быть представлена на следующей неделе.

По мнению члена комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адама Смита, единственным вариантом продолжения оказания помощи Киеву будет поддержка нижней палатой ранее одобренного Сенатом законопроекта.