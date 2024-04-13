На Украине оцифровали данные обо всех военнообязанных

Замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о завершении оцифровки данных на всех военнообязанных в стране. Об этом пишет "Страна.ua".

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"Сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан", - рассказал он.

Все эти данные были внесены в систему "Оберег".

До этого Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы - паспорт и заграничный паспорт.