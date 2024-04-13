В офисе Зеленского пожаловались на новую тактику России

ПВО Украины подавляются концентрированными волнами российских бомбардировок, направленных на ее электростанции. У Киева еще не закончились ракеты для Patriot и Iris-T, но их уже критически не хватает. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк, пишет The Guardian.

Подоляк сказал, что Россия применяет новую тактику нападения на электростанции. Используется «до 10 или 12 ракет одновременно», что позволяет им миновать и без того растянутые системы Patriot и другие противоракетные щиты.

«Система перегружена. Теперь нам надо понять, сможем ли мы сохранить ее работоспособность»,— заявил Подоляк.

В четверг Трипольская электростанция, работающая на угле и газе (находится к югу от Киева), была разрушена ракетным ударом. Перед этим была выведена из строя Змиевская электростанция недалеко от Харькова.

Кулеба заявил, что Украина больше не будет просить ПВО Patriot «по-доброму»

Подоляк сказал, что Украина срочно обращается за помощью к своим союзникам, чтобы «лучше противостоять угрозе». Он отметил, что, хотя у Киева еще не закончились ракеты к американским Patriot и немецким Iris-T, критически важных боеприпасов уже не хватает.

«Они определенно в дефиците», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что ему нужны 25 систем Patriot, чтобы «защитить всю территорию». Сейчас в Киеве как минимум два комплекса, хотя точная цифра неизвестна. Министру иностранных дел Дмитрия Кулебы поручили найти 7 комплексов. Он насчитал 100 систем Patriot у западных стран, однако заявлений о передаче Киеву пока не прозвучало.

The Guardian отмечает, что президент России Владимир Путин заявил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в четверг, что удары по объектам на Украине стали прямым ответом на атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

«К сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергетическим объектам и были вынуждены отреагировать», — сказал Путин.

По его словам, удары по украинской энергетике не совершались зимой из гуманитарных соображений.