$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

У Зеленского заявили, что ПВО Украины перегружена, ракет критически не хватает

ПВО Украины подавляются концентрированными волнами российских бомбардировок, направленных на ее электростанции. У Киева еще не закончились ракеты для Patriot и Iris-T, но их уже критически не хватает. Об этом заявил советник Зеленского Михаил Подоляк, пишет The Guardian.

В офисе Зеленского пожаловались на новую тактику России
© РИА Новости

Подоляк сказал, что Россия применяет новую тактику нападения на электростанции. Используется «до 10 или 12 ракет одновременно», что позволяет им миновать и без того растянутые системы Patriot и другие противоракетные щиты.

«Система перегружена. Теперь нам надо понять, сможем ли мы сохранить ее работоспособность»,— заявил Подоляк.

В четверг Трипольская электростанция, работающая на угле и газе (находится к югу от Киева), была разрушена ракетным ударом. Перед этим была выведена из строя Змиевская электростанция недалеко от Харькова.

Кулеба заявил, что Украина больше не будет просить ПВО Patriot «по-доброму»

Подоляк сказал, что Украина срочно обращается за помощью к своим союзникам, чтобы «лучше противостоять угрозе». Он отметил, что, хотя у Киева еще не закончились ракеты к американским Patriot и немецким Iris-T, критически важных боеприпасов уже не хватает.

«Они определенно в дефиците», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что ему нужны 25 систем Patriot, чтобы «защитить всю территорию». Сейчас в Киеве как минимум два комплекса, хотя точная цифра неизвестна. Министру иностранных дел Дмитрия Кулебы поручили найти 7 комплексов. Он насчитал 100 систем Patriot у западных стран, однако заявлений о передаче Киеву пока не прозвучало.

The Guardian отмечает, что президент России Владимир Путин заявил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко в четверг, что удары по объектам на Украине стали прямым ответом на атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы РФ.

«К сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергетическим объектам и были вынуждены отреагировать», — сказал Путин.

По его словам, удары по украинской энергетике не совершались зимой из гуманитарных соображений.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости