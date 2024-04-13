Израиль призвал ЕС признать КСИР террористической организацией

Иран занимается пиратством и должен быть наказан за это санкциями, а КСИР следует признать террористами. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после того, как иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил связанное с Израилем грузовое судно в Ормузском проливе. Главу израильского МИД цитирует The Times of Israel.

«Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана»,— заявил Кац.

Иран захватил принадлежащее израильскому бизнесмену судно

Он назвал правительство аятоллы Хаменеи «преступным режимом, который поддерживает преступления ХАМАС» и совершает пиратские операции в нарушение международного права».

В субботу Силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе судно MSC Aries, принадлежащее израильскому бизнесмену.

Ранее Израиль нанес ракетный удар по консульству Ирана в Сирии. Погибли несколько высокопоставленных военных КСИР. Иран пообещал отомстить, с тех пор Тель-Авив ждет удара по собственной территории.

Накануне Вашингтон начал перебрасывать подкрепление на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана на Израиль.