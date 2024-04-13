Премьер Австралии прокомментировал нападение в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал субботнее нападение в торговом центре Сиднея "ужасным актом насилия".

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Альбанезе, выступая из Канберры, сказал, что разрушительные сцены "не поддаются описанию и находятся за гранью понимания", сообщает Guardian. "Это был ужасающий акт насилия, без разбора направленный против невинных людей, которые в обычную субботу ходили за покупками", - сказал австралийский премьер.

Шесть человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в субботу в шестиэтажном торговом центре Westfield Bondi Junction на востоке австралийского Сиднея, а также сам нападавший, который был застрелен полицией. Восемь человек получили ранения, в том числе девятимесячный ребенок. Его мать скончалась в больнице от ран. Некоторые пострадавшие имеют ранения критического характера.

Полицию вызвали в популярный торговый центр в 15.30 (8.30 мск) после сообщений о том, что несколько человек в нем получили ножевые ранения. Сотни людей прятались в магазинах и складских помещениях, когда мужчина с "большим клинком", по словам свидетелей, напал на покупателей. Известно, что он зашел в центр, вскоре вышел из него, а через 10 минут вернулся и начал резню. Женщина-полицейский, находившаяся поблизости, выследила его, а затем застрелила, когда он повернулся и поднял на нее нож.

Личность нападавшего пока не установлена. Комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу заявил, что "слишком рано определять мотив", и предупредил, что на данном этапе "спекулировать на эту тему бесполезно". Полиция не исключает того, что нападение могло быть террористическим актом, но заявляет, что "на месте происшествия нет ничего, что могло бы указать на какой-либо мотив или какую-либо идеологию".