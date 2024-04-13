В Казахстане отменен международный форум Астана из-за масштабных паводков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменяет проведение в июне международного форума Астана из-за "беспрецедентного наводнения" в стране.

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"В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума Астана 13-14 июня этого года", - написал Токаев в X (ранее Twitter).

Он сообщил, что форум "возобновит работу в 2025 году".

"Надеюсь, приглашенные участники мероприятия с пониманием отнесутся к данному решению", - отметил Токаев.

Международный форум Астана должен был пройти под председательством президента Казахстана в столице республики 13-14 июня. Ожидалось, что его участники сфокусируются на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Ранее в правительстве Казахстана сообщали об ожидаемой из Оренбургской области России большой воде, которая, по данным кабмина, в ближайшие дни достигнет Атырауской и Западно-Казахстанской области. Премьер-министр республики Олжас Бектенов заявил, что необходима "максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау".

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в настоящее время в нескольких регионах Казахстана, граничащих с РФ. Токаев назвал паводки крупнейшей климатической катастрофой в республике за последние 80 лет.