Пашинян высказался о политизации ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван стремится пресекать попытки политизации Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Своим мнением он поделился в беседе с газетой «Казахстанская правда» в преддверии визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Армению.

«Мы продолжаем развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества, стремясь пресекать всяческие попытки политизации ЕАЭС. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями», — подчеркнул премьер Армении.

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По словам Пашиняна, ЕАЭС представляет собой сугубо экономическое объединение, «без какой-либо политической и, тем более, геополитической повестки».

До этого Пашинян сообщал, что Армения может быть представлена на высшем уровне на юбилейном саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Москве 8 мая 2024 года.

19 марта президент России Владимир Путин объявил дату саммита ЕАЭС в России. Российский лидер заявил, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая 2024 года.