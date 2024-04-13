Стало известно число жертв атаки на торговый центр в Австралии

При атаке на торговый центр Bondi Junction в Сиднее погибли пять человек. Об этом заявила полиция Австралии, сообщает The Sydney Morning Herald (SMH).

Отмечается, что вооруженный ножом мужчина вошел в ТЦ в 15:20 (8:20 мск). «Он напал на примерно девять человек, и причинил этим людям вред, как мы полагаем, нанеся им удары оружием, которое он принес с собой», — заявил Помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса Энтони Кук.

Мужчина с ножом напал на людей в австралийском ТЦ

Он отметил, что находившийся поблизости сотрудник вошел в центр и ликвидировал нападавшего.

В посольстве России в Австралии сообщили, что данных о россиянах, пострадавших после нападения в Сиднее, нет.

Ранее мужчина с ножом напал на людей в торговом центре в Сиднее. Федеральная полиция Австралии проводит консультации с полицией Нового Южного Уэльса и при необходимости задействует объединенную группу по борьбе с терроризмом. Бригады скорой помощи доставили восемь пациентов, включая ребенка, в больницы по всему Сиднею.