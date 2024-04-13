Финляндия ввела новые ограничения на границе с Россией

Финляндия ввела новые ограничения для пунктов пропуска на границе с РФ. Об этом информирует Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Новые ограничения начнут действовать с 15 апреля.

«Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио», — сказано в сообщении.

Ранее власти Финляндии решили продлить режим полного закрытия всех сухопутных пограничных пунктов пропуска. Это Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус. Они не будут работать до особого распоряжения.

В ФТС рекомендовали учитывать данную информацию тем, кто собирается пересечь российско-финляндскую границу.