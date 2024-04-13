Мужчина с ножом напал на людей в австралийском ТЦ

В торговом центре в Сиднее объявили эвакуацию из-за сообщений о нападениях мужчины с ножом, передает The Sydney Morning Herald.

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По словам газеты, до шести человек убиты в результате нападения, в ближайшие часы в торговый центр будут направлены офицеры из всех подразделений полиции Сиднея.

Федеральная полиция Австралии, как сообщает издание, проводит консультации с полицией Нового Южного Уэльса и при необходимости задействует объединенную группу по борьбе с терроризмом.

Бригады скорой помощи доставили восемь пациентов, включая ребенка, в больницы по всему Сиднею. Данных о состоянии пациентов нет, но все они получили травмы, и их возраст на данный момент неизвестен.