Украинские дипломаты возмутились логотипом черногорского телеканала

Посольство Украины в Черногории обратилось с жалобой в адрес государственной телерадиокомпании страны RTCG из-за логотипа телеканала TVCG2, в котором украинские дипломаты увидели схожесть цифры 2 с литерой Z, сообщает пишет Vijesti. Издание отмечает, что сотрудники посольства связались с руководством RTCG по телефону.

Дипмиссия подтвердила информацию о запросе в телерадиокомпанию. Глава диппредставительства Олег Герасименко не стал приводить подробности переговоров, а гендиректор RTCG Борис Раонич на запрос не ответил.