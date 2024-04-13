В Германии обрушились с критикой на Шольца за политику по Украине

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт обрушилась с критикой на канцлера ФРГ Олафа Шольца за неспособность Германии инициировать переговоры по урегулированию украинского конфликта, по ее словам, однопартиец Шольца экс-канцлер Германии Герхард Шредер может оказать содействие в этом вопросе, но этого не происходит. Своим мнением она поделилась с изданием T-Online.

«Это абсурд, что у канцлера Шольца есть человек в его партии, Герхард Шредер, у которого есть прямой канал диалога с Путиным, однако он не просит его провести оценку шансов на прекращение огня и на мирные переговоры в кулуарных беседах», — подчеркнула она.

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Немецкий политик добавила, что ситуация на Украине будет становиться только хуже без переговоров с Россией по урегулированию кризиса.

До этого Вагенкнехт призвала страны Запада осознать необходимость переговоров для решения конфликта на Украине, а также перестать поставлять вооружение Киеву.