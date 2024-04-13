Экс-посла США в Боливии осудили на 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Суд США приговорил бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу к 15 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу Кубы. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Отмечается, что фигурант осужден на десять лет непосредственно за шпионскую деятельность и еще на пять лет за заговор в интересах правительства другой страны.

В марте прошлого года 73-летний Роча признал вину в сговоре с целью сотрудничества с кубинским правительством и сообщил федеральному судье о работе тайным агентом, сообщал телеканал NBC.

В декабре бывший дипломат был арестован после долгого расследования ФБР по обвинению в работе на разведку Кубы. Он получил известность после своих угроз в адрес Боливии в статусе посла в стране. В 2002 году он заявил, что если боливийцы поддержат левого кандидата Эво Моралеса, то США прекратят помощь стране, так как Моралес ранее был связан с производством коки. Подобные высказывания вызвали раздражение у населения и позволили Моралесу одержать победу.