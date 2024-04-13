Блинкен направится в Италию на саммит G7 для обсуждения РФ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен направится в Италию на саммит "Большой семерки" (G7) 16-19 апреля для обсуждения России и специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь надеется на обсуждение вопросов, касающихся поддержки Украины , урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, стабилизации ситуации на Гаити и углубления партнерства по всему миру по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщил Миллер.

Среди этих сфер указаны климатические изменения, искусственный интеллект, здравоохранение, а кроме того - международная безопасность. В том числе, по словам Миллера, речь пойдет о специальной военной операции на Украине. До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран "Большой семерки" (G7), осуждающий прошедшие в России выборы президента.