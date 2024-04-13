Австрия призвала своих граждан покинуть Иран

В МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну тех, кто в ней уже находится. Об этом передает ТАСС.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности», — подчеркнули в ведомстве.

Телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю 12 апреля. В свою очередь Минобороны Израиля выразило готовность обороняться в случае нападения Ирана.