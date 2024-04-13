Трамп заявил, что Байден не может связать двух слов и не понимает, что делает

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден не может связать двух слов и не отдаёт себе отчёт в том, что делает.

Об этом информирует ТАСС.

«У нас есть президент, который двух слов связать не может. У нас есть президент, который не может найти выход со сцены. У нас есть президент, который не понимает, что он, чёрт возьми, делает», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп допустил, что Байдену каким-то образом помогают держаться на публике.

Также бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил заявила, что её интервью с Байденом в марте 2021 года было полностью срежиссировано.

Кроме того, по мнению Трампа, Байдена никто в мире не уважает, он занимается только дезинформацией.