Республиканцы США назвали условие помощи Киеву

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита.

Об этом пишет ТАСС.

«... мы думаем о том, чтобы сделать его (законопроект — RT) в форме кредита, а не просто подарка. Мы продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов», — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что Европа должна сравнять объёмы военной помощи Украине с США.

Ранее в CNN заявили, что Трамп при победе может сразу начать добиваться переговоров России и Украины.

Также Трамп заявил, что сможет завершить украинский конфликт.