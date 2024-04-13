Британия присоединилась к санкциям против российских металлов

Великобритания присоединилась к введенным США санкциям против трех российских металлов – меди, никеля и алюминия. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Так, Лондон запретил лицам из Великобритания, а также тем, кто не является ее гражданами, но находятся на территории страны, приобретать на глобальной бирже металлы, произведенные после 23:59 12 апреля.

Уточняется, что Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новым алюминием, медью и никелем, произведенными в России.

При этом Великобритания не вводит ограничения на приобретение существующих запасов российских металлов, уже находящихся на бирже, чтобы предотвратить дестабилизацию рынков. Санкции также не распространяются на титан, платину и палладий.

Ранее Министерство финансов США сообщило о введении запрета на ввоз в страну алюминия, меди и никеля из России.