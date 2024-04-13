В Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России.

Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

По данным издания, теперь Гевесслер необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Также Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами.