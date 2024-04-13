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Kleine Zeitung: в Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России

Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России.

В Австрии подготовили проект о прекращении поставок газа из России
© ТАСС

Об этом пишет австрийская газета Kleine Zeitung.

По данным издания, теперь Гевесслер необходимо получить одобрение Австрийской народной партии (ÖVP) и большинство в две трети голосов в национальном совете.

Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

Также Британия присоединилась к санкциям США против России касательно торговли металлами.

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