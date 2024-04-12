Президент Грузии призвала усилить контроль за въезжающими россиянами

Правительству Грузии следует усилить контроль за въезжающими в страну россиянами, заявила в интервью телеканалу TV Pirveli президент республики Саломе Зурабишвили.

«Нам не стоит забывать, что в эту страну въехало много русских, которые никак не контролируются», - сказала глава государства.

Россияне начали массового прибывать в Грузию в 2022 году. Тогда было зафиксировано почти 1,5 миллиона пересечений границы. В 2023 году показатель увеличился до 1,8 миллиона.

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