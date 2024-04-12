В МИДе Литвы призвали соотечественников избегать курорты с россиянами
Глава ведомства Инга Чернюк отметила, что это чревато возникновением конфликтов. Она посоветовала граждан республики отдыхать в странах, куда русские не могут попасть из-за санкций.
«Далеко не весь мир оценивает конфликт на Украине через одну и ту же ценностную призму. Если мы говорим о Египте, Турции, Таиланде, то там действительно очень много туристов из РФ», — сказала дипломат и добавила, что нежелательны для литовцев поездки в Армению, Молдавию и Грузию.
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Ранее СМИ писали о конфликте туристов двух стран в Египте. Граждане Литвы пели в караоке отеля и выкрикнули проукраинский лозунг. В ответ на это русские начали кидать в них стаканы. Литовцам пришлось переселиться в другую гостиницу.