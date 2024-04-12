Байден обратился к Ирану с предостережением

Президент США Джо Байден предостерег Иран от нанесения ответного удара по Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Не делайте этого», — сказал глава Белого дома журналистам, отвечая на вопрос о том, каково его послание к Тегерану на фоне опасений о готовящемся ударе Ирана по Израилю.

Вместе с тем американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты привержены защите еврейского государства.

«Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься», — отметил политик.

Он также выразил мнение, что Ирану не удастся добиться успеха.

12 апреля председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты пытаются избежать войны между Ираном и Израилем.

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Сообщалось, что США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля дронами и ракетами 12 апреля.

Издание Politico со ссылкой на источники писало, что Иран тщательно выверяет возможные сценарии ответа Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его информации, Тегеран стремится послать сигнал Израилю и США, а не начать масштабную войну в регионе.

Ранее в Израиле утвердили планы ответа на случай атаки со стороны Ирана.