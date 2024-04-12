Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против общей амнистии для дезертиров из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит издание «Страна.ua».

«По какой причине человек покинул место, что произошло в результате этого? Каждая ситуация разная, нельзя обобщать всех», — считает политик.

Он привел в пример разные ситуации, которые обернулись неравноценными последствиями. В первом случае, например, военнослужащий захотел перевестись из одной бригады в другую из-за отсутствия взаимопонимания с командиром и оставил место службы. Зеленский подчеркнул, что такое бывает, в этом нет жесткого криминала.

Однако бывают случаи, когда бригада в полном составе покинула место дислокации, отметил политик. В этом случае на длинной линии фронта другие бойцы могли попасть в окружение. Президент отметил, что в этом случае ответственность лежит на том, кто вынудил подразделение отступить, например, запугав или надавив. Вопрос заключается не собственно в отходе с позиций, а именно в последовавших жертвах, поэтому обобщенно всех амнистировать нельзя, заключил глава государства.

В середине декабря Верховная рада Украины одобрила законопроект об усилении ответственности за ряд нарушений воинской дисциплины. Среди прочего, самовольное оставление места службы или поля боя будет караться тюремным сроком от пяти до десяти лет, а дезертирство — от пяти до 12 лет. При этом осужденные не смогут рассчитывать на условный срок и досрочное освобождение.