Президент Аргентины встретился с Илоном Маском в Техасе

Президент Аргентины Хавьер Милей встретился с Илоном Маском в штате Техас. Об этом написал в X пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.

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"Президент Хавьер Милей провел сегодня встречу с соучредителем и генеральным директором TESLA Илоном Маском после посещения промышленного предприятия компании в Остине, столице штата Техас, США", - отметил Адорни.

По его словам, президент предложил предпринимателю сотрудничество в судебном разбирательстве по делу X в Бразилии. Кроме того, Милей и Маск согласились с "необходимостью либерализации рынка и защиты идей свободы".

Ранее 8 апреля портал G1 сообщил, что Верховный федеральный суд Бразилии распорядился начать расследование против Илона Маска в связи с неисполнением решения суда, обязавшего его ограничить или приостановить работу некоторых аккаунтов в X. 11 апреля Маск заявил, что его соцсеть получила запрос от Конгресса США в связи возможными нарушениями законодательства властями Бразилии.